Başkan Asya’dan Müdür Arıbaş’a teşekkür ziyareti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Göreve süresi boyunca sürekli kamu kurumlarıyla uyum ve işbirliği içinde olan ve şehrin derdi ile dertlenen Belediye Başkanı Feyat Asya, bu yönetim anlayışını sürdürüyor. Başkan Asya, geçtiğimiz günlerde şehir merkezinde meydana gelen büyük çaplı yangına müdahale sırasında gerekli önlemleri alarak destek veren emniyet mensuplarına teşekkür etmek üzere İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş’ı ziyaret etti. Müdür Arıbaş tarafından karşılanan Başkan Asya, 16 Ekim Cuma günü meydana gelen büyük yangına müdahale konusunda emniyet teşkilatı olarak vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Asya, “Geçen hafta cuma günü Eski Erzurum Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde talihsiz bir yangın meydana geldi. O gün katılmam gereken programlar dolayısıyla il dışındaydım. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren bizlerle iletişim halinde olan başta Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Ahmet Arıbaş bizzat gerekli tedbirlerin alınmasında destek vererek daha büyük bir facianın yaşanmasına engel oldular. Valimizin ve Emniyet Müdürümüzün şahsında tüm emniyet teşkilatına şükranlarımı sunarım. Bu zor süreçte dayanışmanın en güzel örneğini yaşadık. Bitlis, Tatvan, Güroymak gibi çevre il ve ilçelerden gelen belediye ekiplerinin yanı sıra ilimizin ilçe, belde belediyelerinin ve kamu kurumlarının destekleri ile büyük bir felaketin önüne geçtik. Allah’a şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İş yeri sahibi hemşehrimizin ciddi manada maddi kaybı yaşandı. Ancak can kaybının olmaması ile teselli buluyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketler göstermesin. Yaşadığımız sıkıntılı dönemde bizlere destek veren tüm belediyelere, kurumlara ve yöneticilere teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da, Muş’un güveni ve huzuru için teşkilat olarak gerekenin yapılmasının asli görevleri olduğunu belirtti.