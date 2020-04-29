Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101224
ALTIN
383.126
DOLAR
6.9809
STERLİN
8.6563
EURO
7.5737

Başkan Asya’dan kurtuluş mesajı

MUŞ BELEDİYE BAŞKANI FEYAT ASYA, KENTİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 103. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Başkan Asya’dan kurtuluş mesajı

MUŞ BELEDİYE BAŞKANI FEYAT ASYA, KENTİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 103. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:23
0 Okunma
Başkan Asya’dan kurtuluş mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya, kurtuluş günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’ya, Malazgirt Zaferi’yle tarihe adını yazdıran Muş’un, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü kutlu olsun” dedi.

“Milletimiz vatan sevgisi ve bağımsızlık inancından taviz vermeden ordusuyla tek yürek, tek vücut olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek hürriyetine sahip çıkmıştır” diyen Başkan Asya, “Milletçe şehitlerimizin bize bıraktıkları kutsal emaneti şükranla dolu bir şuurla korumak ve daha yükseklere taşımaktaki kararımız her geçen gün artmaktadır. Tarihimizdeki zaferler, bir bütün olarak birbirinin devamıdır. Bu toprağın insanları olarak, tarihin her devrinde kahramanlık destanları yazdık ve bu toprakları hep birlikte vatan edindik. İnancımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle, tarih boyunca eşsiz zaferler kazandık. Anadolu’nun bizden başka hiç kimseye vatan olamayacağını sayısız kere ispat ettik. Unutulmamalıdır ki, topraklarımıza göz diken işgalcilere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi, tarih yolculuğumuzdaki şeref levhalarımızdır. Bütün olumsuzluklara rağmen ecdadımız, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık örnekleri göstererek bağımsızlığına sahip çıktı. Bugün kendilerini büyük bir gururla yad ettiğimiz o aziz ve asil ecdadımız, yiğitçe direnerek bu toprakları bizim için ebedi yurt haline getirdi. Bu duygu ve düşüncelerle, Muş’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor, şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. İçinde bulunduğumuz mübarek ayların barışın, huzurun ve esenliğin müjdecisi olmasını diliyorum. Ülke olarak mücadelesini verdiğimiz korona virüs salgının en kısa sürede bitmesini de bu vesile ile bir kez daha temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulanık’ta 110 kişiye her gün sıcak yemek
Bulanık’ta 110 kişiye her gün sıcak yemek
Bulanıklı kadınlar evlerinde çalışıyor
Bulanıklı kadınlar evlerinde çalışıyor
Malazgirt ovasında 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı
Malazgirt ovasında 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim