Başkan Asya, din görevlileriyle bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kentte görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Toplumun her kesimi ile istişare etmeyi gelenek haline getiren Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, son olarak şehir merkezindeki din görevlileri ile buluştu. Göletli Park’ta Muş Belediyesine ait tesiste gerçekleştirilen buluşmaya İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da katıldı. Davete icabetlerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Asya, “Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle siz değerli hocalarımızla bir araya gelmek üzere böyle bir program tertip ettik. Bu yıl diğer yıllara göre Mevlid-i Nebi Haftası’nın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Batı alemi sürekli pusuda kutsallarımıza, değerlerimize karşı alçakça saldırılarda bulunabiliyor. Dolayısıyla bu tür saldırılara karşı bizler de kutsallarımıza daha fazla sahiplenmeliyiz. Peygamber Efendimizi çok daha iyi tanımak, tanıtmak ve Peygamber ahlakını tekrar dünyaya hakim kılmak için daha fazla gayret etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Geçmiş yıllarda din görevlileri ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Asya, “Bu yıl dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla bizler de olumsuz etkilendik. Bu süreçte sizlerle de belli bir süre ayrı kaldık. Daha önce belirli periyotlarda siz değerli hocalarımızla bir araya gelebiliyorduk. Bugün bu davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir kardeşiniz olarak gördüğünüz şahsıma dualarınızı esirgemediğinizi biliyorum. Cadde ve sokaklarda hizmet ederken, ‘bu kardeşimiz çalışıyor’ demenizin güzelliğini yaşıyorum. Bugün sizleri ağırladığımız bu tesisimiz 56 bin metrekare alan üzerine yaptığımız Göletli Parkımızın içinde ve belediyemiz bünyesinde faaliyet göstermektedir. Burası tüm hemşehrilerimize olduğu gibi 7 gün 24 saat emrinizdedir. Lale Vadisi ve Ahmed-i Parklarımız da aynı şekilde halkımızın hizmetinde. Bununla birlikte eski stadyumun yerine yapılan Millet Bahçesi projesi de önümüzdeki aylarda tamamen biterek hizmete açılacak. Bu projeye de göreve başladığım günden beri ciddi emekler verdik. Allah’a şükürler olsun ki bunun da gerçekleşmesinin sevincini yaşadık. Tabi bunlarla uğraşırken bu şehrin en büyük sorununa el attık. Altyapı projesini başlattık. 3 yıl içerisinde gerçekten bu projemiz bizleri yordu. Ama Allah’a şükürler olsun ki şehrimizin en önemli hizmetlerinden biri olan bu projemizi de sonuna getirmenin mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu çalışmalar sırasında tahrip olan yolları da mahalle mahalle asfaltlayarak yeniledik. En son dün itibari ile Kale Mahallesi’ndeki yolların hemen hemen tamamını asfaltlayarak güzel bir iş çıkardık. Sezon sonuna doğru diğer mahallelerimizde kalan lokal bazda cadde ve sokakların asfaltını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Devam eden ve yapılması planlanan projeleri tek tek sıralayan Başkan Asya, konuşmasının sonunda Mevlid-i Nebi Haftası’nın hayırlı olmasını dileyerek, misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.