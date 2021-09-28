Başkan Aral’a ‘Çiftçi Dostu Şeref Belgesi’ verildi

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç tarafından Muş Damızlık Birliği Başkanı Cahit Aral’a “Çiftçi Dostu Şeref Belgesi” verildi.

Malazgirt Ziraat Odasına iadeyi ziyaret gerçekleştiren Muş Damızlık Birliği Başkanı Cahit Aral ve Malazgirt Damızlık Birliği Yöneticisi Fatih İbek, Başkan Kılıç tarafından kapıda karşılandı. Samimi bir ortamda geçen toplantıda Başkan Kılıç, il ve ilçelerde çiftçilere göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteklerden dolayı Muş Damızlık Birliği Başkanı Cahit Aral’a tüm çiftçiler adına “Çiftçi Dostu Şeref Belgesi” takdim etti.

Kılıç, Başkan Aral’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız, odamızı ziyaretleri sırasında Çiftçi Dostu Şeref Belgesi’ni takdim ettik. Başkanımızın odamızı ziyaretleri bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Başkanımıza Muşlu tüm çiftçiler adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muş Damızlık Birliği Başkanı Cahit Aral ise misafirperverliğinden dolayı Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’a teşekkür ederek, “Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanımız ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’ın verdiği Çiftçi Dostu Şeref Belgesi, bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulunun değerli üyelerine, başkanımıza, oda yönetimine ve tüm çiftçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.