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Baraj göletine düşen işçiyi arama çalışmaları yeniden başlatıldı

MUŞ’TA ALPARSLAN-2 BARAJI’NIN GÖVDE İNŞAATI ÇALIŞMASI SIRASINDA İŞ MAKİNESİ İLE SUYA DÜŞEN İŞÇİNİN HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE DURDURULAN ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLATILDI.

Baraj göletine düşen işçiyi arama çalışmaları yeniden başlatıldı

MUŞ’TA ALPARSLAN-2 BARAJI’NIN GÖVDE İNŞAATI ÇALIŞMASI SIRASINDA İŞ MAKİNESİ İLE SUYA DÜŞEN İŞÇİNİN HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE DURDURULAN ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLATILDI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:27
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Baraj göletine düşen işçiyi arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’nın gövde inşaatı çalışması sırasında iş makinesiyle suya düşen işçinin hava muhalefeti nedeniyle durdurulan arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde iş makinesiyle suya düşen operatör Ömer Demir’i arama çalışması olumsuz koşulları, karanlık çökmesi ve suyun bulanık olması nedeniyle durdurulmuştu. Bitlis’in Tatvan ilçesinden ikinci kez baraja gelen polis dalgıçlar ve Muş AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Öte yandan, jandarma ekipleri yoğun güvenlik alarak bölgeye gelen kayıp işçinin ailesi ile yakından ilgilenirken, sağlık ekipleri de hazırda bekletiliyor.

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