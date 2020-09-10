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Bahar Kalkanı Harekatı’na katılan komandolar Muş’a döndü
SURİYE’İN AFRİN BÖLGESİNDEKİ GÖREVLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI ALPARSLANLAR JANDARMA KOMANDO TABURU MUŞ’A DÖNDÜ.
MUŞ 10.09.2020, 09:05
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Suriye’in Afrin bölgesindeki görevlerini başarıyla tamamlayan Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslanlar Jandarma Komando Taburu Muş’a döndü.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı’na katılmak üzere 6 ay önce Afrin’e gönderilen komando taburu, Muş’a döndü. Muş Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Suriye’nin Afrin bölgesinde görevlerini başarıyla tamamlayan Muş Alparslanlar Jandarma Komando Taburunda görevli yaklaşık 200 asker kente geldi. Muş Hava Meydan Komutanlığında karşılama programı düzenlendi. Programa, Muş Valisi Dr. İlker Gündüzöz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Müftü Lütfü İmamoğlu ve askeri erkan katıldı.
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