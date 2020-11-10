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Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü

MUŞ'TA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 82. YILI DOLAYISIYLA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

MUŞ 10.11.2020, 10:48
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Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü

Muş’ta, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Muş Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’nda Muş Valiliği ve Muş Belediyesinin çelenklerinin sunulmasıyla başlayan program, daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Anma programı, saat 09.05’te Atatürk’ün manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve bayrakların yarıya indirilmesiyle sona erdi.

Törene; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, mülki ve askeri erkân katıldı.

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