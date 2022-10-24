Anasınıfı öğrencilerine AFAD eğitimi

Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından anasınıfı öğrencilerine afet bilinci aşılamak amacıyla eğitim verildi.

2022 Afet Tatbikat Yılı eğitimleri çerçevesinde kentteki anasınıflarında eğitim gören minikler, uzman AFAD personelleri tarafından bilgilendiriliyor. Çocukların küçük yaşlardan itibaren eğitim almaları için okul okul gezen AFAD ekipleri, öğrencilere afet farkındalık, deprem anı, tahliye tatbikatı ve toplanma alanları noktasında bilgi aktarımı yapıyor.