Alev alan ev kullanılamaz hale geldi

Muş’un Varto ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan 50 haneli Eryurdu köyünde ikamet eden Yusuf Uyumaz’a (59) ait evde yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat da Yusuf Uyumuz’ı ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.

Ev sahibi Yusuf Uyumaz da, evinin yandığını belirterek, "Komşular haber vererek bizleri uyandırdı. Eşimle birlikte zorla canımızı kurtardık. 59 yaşındayım ve bize bakan kimse yok. Yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Kalacak başka yerimiz yok. Allah razı olsun şimdilik komşularımız bize sahip çıktı. Kızılay başkanımız ve gönüllüler bize gıda yardımında bulundu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.