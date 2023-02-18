Afife teyze, “Depremi rüyamda gördüm”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar aldığı için Gaziantep’ten Muş’a gelen Afife teyze, depremi rüyasında gördüğünü söyledi.

Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde evleri zarar gören vatandaşlar Muş Danişment Gazi Yurduna yerleştirildi. Gaziantep’teki evleri zarar gören yaşlı çift Afife-Hüseyin Kaya’nın çocukları halen deprem bölgesinde yarıların sarılmasına yardımcı oluyor. Gece uyurken rüyasında deprem olduğunu gören Afife Kaya, o geceki korkuyu halen üzerinden atamadığını belirterek, “Gaziantep’ten Muş’a geldik. Orada apartmanın 11. katında yaşıyorduk. Çok büyük bir felaket yaşadık. Akşam rüyamda yine deprem olduğunu gördüm. Bağırmam ile eşim beni uyandırarak sakinleştirdi. Sabaha karşı deprem oldu saat 4,5’ta dışarıya çıktık. O an hiçbir şeyin farkına varamadık. Evimizin hasar alması nedeniyle Muş’a geldik. Binamızda çatlaklar oluştu. Evimiz şuan kullanılmaz bir hal almış. Depremden sonra Muş’a geldik. Devletimizden Allah razı olsun, bu kapıyı bize açtı. Burada yurda yerleştik. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar Allah hepsinden razı olsun. Halen depremden korkuyoruz. Allah bir daha kimseye yaşatmasın böyle bir acıyı. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Oğlum Alparslan’da hala oradadır” dedi.

Burada bir açıklama yapan Danişment Gazi Yurt Müdürü Hasan Yarçin ise, “Yurdumuzun kapısını depremzedelerimize açtık. Buraya gelen ailelerimize hizmet veriyoruz. Yurt içerisinde ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çarşı açtık. Bir diğer yandan özellikle çocuklar için tamamen ücretsiz mini market açtık. Burada ailelerimize her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını, depremzedelerimiz için seferber etmiş durumdayız. Yurdumuzda 100 yakın depremzedemiz var. Bu sayı gün geçtikçe Muş Valiliği koordinesinde artmaktadır. Yurdumuzun kapasitemiz 898 kişiliktir. Bu kapasitemizi bizler ailelerimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda depremzedelerimizin üç öğün yemekleri bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır” ifadelerini kullandı.