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AFAD’tan kamu personellerine arama kurtarma eğitimi

Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından Afet Eğitimi Yılı kapsamında gönüllü öğretmen ve kamu personellerine hafif arama kurtarma eğitimi verildi.

MUŞ 12.10.2021, 08:53
AFAD’tan kamu personellerine arama kurtarma eğitimi

Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından Afet Eğitimi Yılı kapsamında gönüllü öğretmen ve kamu personellerine hafif arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD’ın 2021 Afet Eğitimi Yılı kapsamında eğitimleri devam ediyor. AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Muş’taki 25 gönüllü öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, uzman ekiplerce deprem ve benzeri durumlara karşı hafif arama kurtarma eğitimi verilerek bilgilendirmeler yapıldı. Uygulamalı olarak eğitime alınan öğretmen ve personeller, olası afet durumlarında olaylara müdahalelerde görev alabilecek.

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