15 Temmuz’da Panorama Müzesi’ne yoğun ilgi

Muş’un Malazgirt ilçesinde kurulan Panorama Müzesi’nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın 15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe girişimine karşı verilen mücadele ile ilgili animasyonlar büyük ilgi gördü.

İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, Malazgirt Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Haydaroğulları, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadele ile ilgili animasyonların yer aldığı müzeyi ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, “15 Temmuz 2016 gecesi, milletin ve devletin suyunu içip ekmeğini yiyenler tarafından vahşet dolu tertiplere sahne olmuştur. Allah’a şükür başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Geçmişten engin tecrübeler ışığında devletimizin içten ve dıştan gelen, Türkiye’mizi zayıf, güçsüz, muhtaç hale getirmek için girişilen tüm kötülüklere kapımız da aklımız da kapalıdır" dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ise hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Canları pahasına demokrasimize, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkan demokrasi şehitlerimiz için düzenlenen etkinlikte müzemizi gezerken, o günleri tekrar tekrar yaşadık. Allah bir daha bu hain darbecilere fırsat vermesin. 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyoruz” ifadelerini kullandı.