1071 Malazgirt Spor: 3 - Hasköy Spor: 2

Muş’ta 1. Amatör Ligi A Grupta yer alan 1071 Malazgirt Spor, evinde konuk ettiği Hasköy Spor’u 3-2 mağlup etti.

1. Amatör Ligi A Grupta mücadele eden 1071 Malazgirt Spor ile Hasköy Spor, Malazgirt Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maç boyunca oyunun üstünlüğünü koruyan 1071 Malazgirt Spor, attığı 3 golle Hasköy Spor’u 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından açıklama yapan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli, iki takımın da istekli oynadığını söyledi. Futbolcularının daha kontrollü oyunla maçı kazandığını belirten Türeli, "Kulüp başkanı olarak bizlere her zaman destek olan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın’a çok teşekkür ediyorum. Bu yıl yaptığınız tüm maçlarda bize sponsor olan değerli işadamı Fatih Saltık beye çok teşekkür ederim. Bu önemli maçta tribünden bize destek veren tüm Malazgirt halkına çok teşekkür ediyorum. Bizim tek amacımız tarihi Malazgirt ilçesinin ismini her alanda duyurmak. Bu maçla ilk yarı maçlarımızı bitirdik. 2. yarıda yapacagımız takviyeler ile şampiyon olacağımıza inancım tamdır" dedi.

1071 Malazgirt Spor, 1. Amatör A Grubu’nda 22 puanla ikinci sırada bulunuyor.