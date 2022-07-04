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Muş'ta Afrika'yı andıran görüntüler

Güncel 04.07.2022, 11:22
Muş'ta Afrika'yı andıran görüntüler
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Muş'ta hava sıcaklığının bunaltıcı seviyelere çıkmasıyla mandaların Karasu Nehri'ne girerek serinlemesi, Afrika'nın Serengeti bölgesini andırıyor.