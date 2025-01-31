Küresel borsalar FED kararından sonra yapılan açıklamaları olumlu algıladı, Biliyorsunuz, piyasalar beklentileri satın alır, gerçekleşmeleri satar. Şu anda Haziran ayında faiz indirimi fiyatlanıyor.

ABD’ ekonomisi 2024’ün dördüncü çeyreğinde %2.3 ile tahminlerin altında büyüdü. Kurumsal cephede yatırımcılar, bu hafta başında Çin'de piyasaya sürülen düşük maliyetli yapay zeka modelinin ortaya çıkmasının ardından Microsoft ve Meta Platforms gibi dev teknoloji şirket hisseleri yüksek kar açıklamaların rağmen %5 düştü. Avrupa merkez bankası ekonomiyi desteklemek ve enflasyonu düşürmek amacıyla politika faizini 2.75’e indirdi. Endeksler artıda kapandı Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere 1 Şubat'ta yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Çin’in ürünlerini Meksika üzerinden ABD’ye gönderdiği için o da vergi artışlarından etkilenecek, dedi. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.54 de, altın 2797, brent petol 76 bitcoin 104 bin dolarla açılıyor. Bugün yurtiçinde Aralık dış ticaret açığı, ABD’de kişisel yıllık tüketim harcamaları izlenecek.

FİTCH DE PAS GEÇECEK Mİ?

Borsa İstanbul aysonu hesap kapatmalarına rağmen 10 bin puanın üzerinde kapandı. İşlem hacmi 89.1 milyar lira oldu Bankacılık endeksi yüzde 0,97 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile gıda içecek oldu. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının faiz oranını sabit tutması ve Başkan Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını söylemesinin ardından pozitif seyir hakim. Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı beşinci faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. son yıllarda Türkiye hisse senedi piyasasında net satıcı konumunda olan yabancı yatırımcılar yeni yılda tavır değiştirdi. Yeni yılın dördüncü haftasında 345.4 milyon dolarlık net alımıyla 5 Nisan 2024 naftasından bu yana hisseye en güçlü alımı gerçekleştirdiler. İlk dört hafta itibariyle yabancı yatırımcının hissedeki net pozisyonu da 108.4 milyon dolar olarak hesaplandı. Tahvilde güçlü girişini yılın ilk dört haftasında aralıksız sürdüren yabancı yatırımıcı bu süreçte tahvile 2.3 milyar dolarlık giriş yapmış oldu. Bu akşam yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, dış ticaret dengesi, var. Fitch en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü “durağana” çevirmişti. Bu akşam notta değişiklik öngörülmüyor, ancak görünümün pozitife yükseltileceği yönünde güçlü beklenti var. 10 bin puan destek, 10 bin 250 puan direnç konumda. Savunma, gıda, sigorta, bankalar, çimento, demir çelik sektörlerinde sert yükseliş bekleniyor.

REZERVLER 200 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Kur korumalı mevduattaki çözülme, yurtdışından fon girişi dolasıyısıyla merkez bankasının rezervleri rekor üstüne rekor kırıyor. 1 haftada 4.2 milyar dolarlık artışla 167.5 milyar dolara yükseldi. Net rezervler 2.2 milyar dolarlık artışla 73.7 milyar dolara tırmandı. Kur Korumalı Mevduat hesapları 26 milyar dolarlık daralma ile 1 trilyon 21 milyar liraya indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, güçlenen rezervlerin, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstlenirken, küresel risklere karşı ekonominin dış kırılganlığını da azalttığını söyledi. "Politikalarımızın etkinliği, yabancı sermaye girişini giderek daha fazla teşvik etti. Uyguladığımız politikalara olan güvenin artması, rezervlerimize olumlu yansımaya devam ediyor." dedi. ABD’nin en büyük bankası JPMorgan, Türkiye’ye yönelik son raporunda enflasyon ve kur tahminlerini paylaştı. Rapora göre, 2025 yıl sonunda dolar/TL kurunun 45,50 liraya ulaşması bekleniyor. Şu anda en büyük ve tek alıcı Merkez Bankası piyasadan topladığı dövizler sonucu dolar 35.76, Euro 37.32 TL’de hareket ediyor. Ülkeye doğrudan sermaye girişi artıyor. Geçen sene 12 milyar dolarlık giriş yaşandı. Sanayi bakanı 7 milyar dolarlık yatırımın Türkiye’ye kazandırılacağını açıkladı. Suudi Arabistan ile 6 milyar dolarlık savunma anlaşması imzaladık. Mısırla 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşacağız.

ABD YÜKSEK FAİZE RAĞMEN BÜYÜDÜ

Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte yıllık bazda 0.2 daraldı. Euro bölgesi ise sıfır büyüme gösterdi ABD ekonomisi, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde büyüme hızını yavaşlattı. gayri safi yurt içi hasıla dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,3 arttı. Bu oran, üçüncü çeyrekteki yüzde 3,1’lik büyümenin altında kalsa da, ABD ekonomisi 2024 yılını sağlam bir büyüme performansıyla kapattı.. Yıl genelinde ise ABD ekonomisi yüzde 2,8 büyüyerek, 2023'teki yüzde 2,9’luk performansa yakın bir seyir izledi. zABD Merkez Bankası Powell, büyümenin yavaşlamasına rağmen ABD ekonomisinin “dirençli ve sağlam” bir genişleme göstermeye devam ettiğini söyledi. Powell, tüketici harcamalarının güçlü kaldığını, ancak ekipman ve maddi olmayan varlıklara yapılan yatırımlarda bir miktar yavaşlama görüldüğünü belirtti. Powell, 2025 yılına kadar faizlerin kademeli olarak indirilebileceğini, ancak enflasyon verilerinin yakından izleneceğini ifade etti.

AVRUPA’DA DURGUN EKONOMİ

Euro, yatırımcıların ECB'nin faiz indirimlerini ve daha fazla gevşemeye hazır olup olmadığını, ayrıca Avro Bölgesi ve en büyük ekonomilerinden beklenenden zayıf gelen GSYİH verilerini değerlendirmesiyle bir haftadan uzun süredir devam eden düşük seviyeden toparlanarak erken dönemdeki kayıplarını tersine çevirerek 1,045 dolar civarında işlem gördü. ECB, dördüncü kez üst üste borçlanma maliyetlerini düşürdü ve önümüzdeki aylarda daha fazla gevşeme olasılığına işaret ederek dezenflasyon sürecinin yolunda gittiğini söyledi. Bu arada, ekonomik veriler, hem Almanya hem de Fransa'daki daralmaların baskısıyla euro Bölgesi ekonomisinin geçen yılın sonunda beklenmedik şekilde durgunlaştığını ortaya koydu. ABD'de GSYİH, %2,6'lık tahminlerin altında kaldı ve dolara baskı yaptı. 1.0421 sentteki parite bugün kişisel tüketim harcamaları tahminleri aşarsa 1.0390 sente dönebilir.

ALTIN NEDEN TALEP GÖRÜYOR?

Altın, 2797 dolarla yeni zirvesine ulaştı. Büyük merkez bankalarının daha gevşek para politikasından faydalanarak Ekim 2024'te 2790 dolarlık rekor böylece aşıldı.. Federal Rezerv oranlarını değiştirmedi ve gelecekteki hareketlere dair ipuçları vermekten kaçındı, ABD merkez bankasının bu yıl iki faiz indirimi yapması gerektiği yönündeki piyasa beklentilerini sürdürdü. Buna karşılık, Kanada Merkez Bankası ana faiz oranını düşürdü ve yakın gelecekte devlet tahvili alımına yönelik bir temel senaryoya ek olarak niceliksel sıkılaştırmanın sona erdiğini duyurdu. Ayrıca politika cephesinde, hem ECB hem de İsveç Riksbank faiz indirimleri yaptı, PBoC ve RBI'daki büyük altın tüketicilerinden merkez bankaları da yakın gelecekte daha gevşek para politikası ve daha yüksek likidite sinyali verdi. Altın 1 şubat’ta ABD’de yürürlüğe girecek olan yeni vergilerin enflasyonu yükselteceği gerekçesiyle güvenli liman özelliği dolayısıyla talep görüyor. Trump bu durum karşısında vergi artışlarını kademeli olarak uygulamaya zorlanabilir. 2800 dolar kritik direnç konumunda. Aşılırsa 2850 seviyesi hedef olacak. Aslında altın bu haliyle 2025 yılı için öngörülen rakama ulaşmış durumda. 3228 liralık gram altın fiyatı çok yüksek, alım yapanlar büyük risk üstlenir.