CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in davetiyle gerçekleşen bu gelişme, muhalefet cephesinde birlik mesajı olarak yorumlandı. İnce'nin partisine veda etmesi ve CHP'ye katılımı sonrası Memleket Partisi’nin olağanüstü kurultayla feshedilmesi bekleniyor.

“Benim gelişim bir geri dönüş değil, bir kucaklaşmadır”

İnce, CHP’ye katılım töreninde yaptığı konuşmaya Hasan Hüseyin Korkmazgil’in “Acıyı Bal Eyledik” şiiriyle başladı. Duygusal bir atmosferde gerçekleşen konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben bugün bir kibir ve pişmanlıkla, kişisel bir hesapla gelmedim. Sayın Özgür Özel’in samimi ve içten davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan, bazen de umudu başka yollarda aramaktan olur. Benim buraya gelişim bir geri dönüş değil, bir kucaklaşmadır, sarılmadır, hasret gidermedir.”

Özel: “Rozet takmam, o rozet onun alnına doğduğunda takılmıştı”

CHP lideri Özgür Özel ise törende yaptığı konuşmada İnce’ye rozet takmayacağını belirterek, “Ben Muharrem İnce’ye rozet takamam. Onun rozeti doğduğunda alnına takılmıştı zaten” sözleriyle İnce’nin partiyle özdeşleşmiş kimliğine vurgu yaptı.

Süreç nasıl başladı?

Özel, 18 Haziran’da Memleket Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek İnce ile yüz yüze görüşmüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada Özel, “Memleket Partisi’nin bir başka anlamı var. Baba ocağı diyoruz, herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Sayın Muharrem İnce’yi baba evine davet ettim” ifadelerini kullanmıştı.

İnce ise görüşme sonrası, partinin yetkili kurullarıyla süreci değerlendireceğini belirtmişti.

İmamoğlu'nun mektubu etkili oldu

CHP’ye dönüş kararını sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden duyuran İnce, Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’nden gönderdiği el yazısı mektubu da paylaşımına ekledi. İmamoğlu, mektubunda İnce’ye geçmişteki dayanışmaları nedeniyle teşekkür ederek, “Her anımızda yalnız bırakmadın, güç verdin” ifadelerini kullandı.

Saraçhane mitinginde birlik mesajı vermişti

22 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik baskılara karşı Saraçhane'de düzenlenen mitingde konuşan İnce, CHP’ye destek sözü vererek dikkat çekmişti. “CHP’nin genç genel başkanının yeniden birinci çıkması için elimden geleni yapacağım” diyen İnce, bu sözünü fiiliyata dökmüş oldu.

Kısa bir geçmişe bakış: Ayrılık ve yeni parti

2018 yılında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan ve yüzde 30’un üzerinde oy alan İnce, seçim sonrası parti yönetimini eleştirmiş, 2020’de “Memleket Hareketi”ni başlatmıştı. 8 Şubat 2021’de CHP’den istifa eden İnce, 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurarak yeni bir yola girmişti.

Ancak gelinen noktada İnce, siyasette yeniden ortak mücadele vurgusu yaparak “birlikte kazanma” idealinde CHP ile buluştu.

Siyasi dengeler değişebilir

Muharrem İnce’nin dönüşü, yerel seçimlerde birinci parti konumuna yükselen CHP’nin yaklaşan genel seçimlerde muhalefet cephesini daha da güçlendirebileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı. İnce’nin aktif siyasi tecrübesi ve kitlesel etkisi, parti içinde yeni bir sinerji yaratabilir.