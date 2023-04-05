Muharrem İnce seçim startını Anıtkabir'den verdi

13. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim kampanyasını Anıtkabir’den başlatacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan İnce, binlerce destekçileriyle bugün Anıtkabir’de gövde gösterisi yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce; "İngiliz Daily Mail 8 Haziran 1920 tarihinde yazmış “Asi Mustafa Kemal” , 14 Haziran 1920 tarihinde yazmış “Küstah Kemal” … İngiliz Reuters 5 Nisan 2023 tarihinde yazmış “Ayrılıkçı İnce”… Bugün ben de Anıtkabir Anı Defteri’ne şunları yazdım: Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasınıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun. " ifadelerini kullandı.

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