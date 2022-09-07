Zurnalar Menteşe’yi salladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Zurnazen Festivali Menteşe’de gerçekleştirildi.

Zurnazen Festivaline 11’i Türk 2’si yabancı toplam 13 zurna üstadı katıldı. Dünya’da sadece Muğla’da yapılan ve bu yıl 7.’si düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali Menteşe’de Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Osman Gürün yaptığı konuşmada şunları dile getirdi; "2014 yılında burada Zurna festivali yapacağız dedik, ’Neymiş o festival’ dediler ama çok şükür sizlerin etkisiyle katkısıyla bugün Zurna Festivalinin yedincisini yapıyoruz. Çok özel bir durum öncelikle Menteşe’de başlamıştık, daha sonra diğer ilçelere yansıttık. Yine bu programda da dün Milas’ta bugün burada yarın Köyceğiz ve arkasından Fethiye’de noktalayacağız. Senfoni orkestrası ile birlikte zurnayı birleştirerek, zurnanın batı müziği ile birlikte de yönetilebileceğini göstermek için yapmıştık ve şuanda ilgi gördü hatta büyük bir ihtimalle İstanbul Büyükşehir’e misafir olarak gideceğiz orada da konser vereceğiz” dedi.