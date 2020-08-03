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Ziynet Sali’den deniz keyfi
ŞARKICI ZİYNET SALİ, KURBAN BAYRAMI TATİLİNİ BODRUM’DA GEÇİRİYOR. KURBAN BAYRAMINDA DENİZİN, GÜNEŞİN VE SAHİLİN TADINI ÇIKARAN SALİ BİR AN OLSUN DENİZDEN ÇIKMADI
MUĞLA 03.08.2020, 11:54
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Şarkıcı Ziynet Sali, Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçiriyor. Kurban bayramında denizin, güneşin ve sahilin tadını çıkaran Sali bir an olsun denizden çıkmadı.
Önceki gün objektiflere takılan Ziynet Sali, Torba’da bulunan bir plajda gün boyu denizden çıkmadı. Mavi serin suların tadını çıkaran Sali, güneşlenip, güneşlenip denize girdi. Serin suların tadını doyasıya çıkaran Sali bayramın tadını doyasıya çıkardı.
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