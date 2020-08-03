Ziynet Sali’den deniz keyfi

Şarkıcı Ziynet Sali, Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçiriyor. Kurban bayramında denizin, güneşin ve sahilin tadını çıkaran Sali bir an olsun denizden çıkmadı.

Önceki gün objektiflere takılan Ziynet Sali, Torba’da bulunan bir plajda gün boyu denizden çıkmadı. Mavi serin suların tadını çıkaran Sali, güneşlenip, güneşlenip denize girdi. Serin suların tadını doyasıya çıkaran Sali bayramın tadını doyasıya çıkardı.