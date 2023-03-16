Zirai drone çiftçilerin hizmetinde

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarımda teknoloji destekli kalkınma ve gelişme çalışmaları çerçevesinde zirai ilaçlama ve gübreleme için envantere alınan drone çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü envanterine alınan zirai drone ile doğru ilaçlama ve gübreleme uygulaması gerçekleştirilerek çevreci bir yöntemle üreticilere kolaylık sağlanacak.

Araç, işçilik, yakıt ve zamandan tasarruf sağlayan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli operatörler tarafından ücretsiz uygulanacak olan teknikten faydalanmak isteyen üreticilerin “444 00 48” numarasından Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezine müracaat etmeleri gerekiyor.

Alınan taleplere göre yapılacak planlama sonrasında, üreticilerin ekim alanları belediye ekipleri tarafından zirai drone ile ilaçlanıp gübrelenmesi sağlanacak.