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Ziraat Odası Başkanı Karayiğit’ten Tarım Sigortası uyarısı

Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, değişen iklim şartları ve beklenmedik doğal afetler sebebiyle, üreticilerin emeklerini şansa bırakmamaları ve tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini söyledi.

MUĞLA 16.12.2020, 13:04
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Ziraat Odası Başkanı Karayiğit’ten Tarım Sigortası uyarısı

Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, değişen iklim şartları ve beklenmedik doğal afetler sebebiyle, üreticilerin emeklerini şansa bırakmamaları ve tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Son günlerde yağan aşırı yağmurlardan meydana gelen, Antalya’nın batı ilçelerindeki sel felaketlerine değinen Karayiğit, dere yataklarının ve arıkların temizlenmemesinden dolayı da bu doğal afetlerin meydana geldiğini belirtti.

Yaşanabilecek doğal afetlerde meydana gelen zararlardan üreticilerin maddi açıdan zarar görmemesi için çiftçilere tarım sigortasını yaptırmaları çağrısında da bulunan Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, yaptığı açıklamada, değişen iklim şartları ve beklenmedik doğal afetler sebebiyle, üreticilerin emeklerini şansa bırakmamaları ve tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Üreticilerin mağdur olmamak için önceden tedbir almaları gerektiğini belirten Karayiğit, "Çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırmaları büyük önem arz etmektedir. Tarım sigortası primlerinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için bir an önce sigorta yaptırsınlar. Bir afet durumunda devlet, çiftçinin zarar gören ürününün bedelinin ödüyor" şeklinde konuştu.

Sel felaketinde zarar gören üreticilere devletin bir en önce yardım elini uzatması gerektiğini ifade eden Karayiğit, "Özellikle son yağan yağmurlar sonrası Antalya ilimize bağlı komşu ilçelerimiz Demre, Finike ve Kaş bölgelerinde doğal felakete yol açan sel baskınları yaşandı. Gördüğümüz kadarı ile çiftçi vatandaşlarımızın zararı çok büyük boyutlarda. Bir üreticinin mahsulünü dikip yetiştirmesi ve hasat zamanına getirmesi çok kolay bir çalışma değil. Zaten ürettiği ürünün masrafını ancak karşılayabiliyorken, bir de bu tür doğal afetlerin açmış olduğu zararlarla çiftçinin beli daha da bükülüyor. Allah’tan gelen bir durum olduğu için yapabileceğimiz hiç bir şey yok tabiki. İnşallah devletimiz oradaki üreticilerimize yardım elini uzatır ve çiftçimizin omuzundaki yükün birazı giderilir" diye konuştu.

"Kuraklıkla ilgili tehlike çanları kapıda"

Türkiye genelinde Korona virüsten sonra bu yılın tehlike çanları çalan sorunlarından birisi olan kuraklık ile ilgili açıklamalarda bulunan Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, bölgemizde diğer bölgelere göre kuraklık konusunda şuanda fazla bir sıkıntının olmadığını kaydederek, " Tabiki yağmurlar yağmaz ise, karın yüzünü göremez isek. o zaman durum çok kötü. Yaşanan kuraklık tarımı vuracaktır. Bir an önce acil tedbir alınması gerekmektedir" diye konuştu.

Karayiğit, "içerisinde bulunduğumuz ayların mevsim normallerine ters olarak yağışsız geçtiğini geçtiğini hatırlatarak, “Çiftçilerimizi bu konuda yönlendirmemiz lazım. Gördüğümüz kadarıyla ve aldığımız bilgilere göre artık kuraklık her sene arta arta devam edecek. Zaman geçmeden bunun hazırlıklarına başlamamız lazım" diye konuştu.

Tarım Bakanlığı’nın da çok geç kalmadan bir an önce kuraklık meselesinde harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Karayiğit, " Tarım Bakanlığımızla, üniversitelerimizle, tarım il müdürlükleriyle, ziraat odalarıyla, sivil toplum örgütleriyle beraber bunun derhal gündeme alınarak üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi lazım. Sizin aracılığınızla Tarım Bakanlığımıza, üniversitelerimize, bilim insanlarımıza çağrı yapıyorum. Çok geç kalmadan hazırlıkların yapılması gerekir. Salgın hastalık elbet bir gün bitecek ama kuraklık böyle giderse kalıcı olacak. Vah, tüh demeden ülke olarak bununla ilgili hazırlıklara başlayarak ona göre hareket etmeliyiz. Bu konuda ilgililerden çalışma bekliyoruz ve takipçisi de olacağız. Ülkemiz geneline baktığımız zaman kuraklıkla ilgili çok büyük sıkıntı içerisine giriyoruz. Bölgemizi ülkemiz geneli ile kıyaslayacak olursak, tabiki bizim bölgemiz biraz daha şanslı görünüyor .Büyükşehirlerdeki barajlarda izlediğimiz tablo sonucu ülkemizde kuraklıkla ilgili büyük tehlike çanları çalıyor. Özellikle son günlerde yağış oranı güzel, fakat tabiki bu yeterli değil. Kuraklığın giderilmesi için kar yağışının bol olması gerekiyor. Ama tabi ki yağan yağmurlarında elbette bir nebze de olsa kuraklığın giderilmesinde rolü büyük. İnşallah bu yağmurların devamı önümüzdeki günlerde daha fazla yağar ve ülkemizdeki bu sorun giderilir” şeklinde konuştu.
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