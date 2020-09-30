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Zıpkınla balık avlarken boğuldu

HASAN KENAN TUNCER (31)

MUĞLA 30.09.2020, 12:08
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Zıpkınla balık avlarken boğuldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize dalan kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Kenan Tuncer (31), bir arkadaşıyla Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisinde zıpkınla balık avlamak için denize daldı. Tuncer’in uzun süre denizden çıkmadığını fark eden arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Ölüdeniz’de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma timi (JAK) bölgeye sevk edildi. Boğulduğu belirlenen Tuncer, JAK timi tarafından denizden çıkarıldı. Tuncer’in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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