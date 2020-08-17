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Zihinsel Engelliler Derneği’nden Bozçelik’e ziyaret
MUĞLA ZİHİNSEL ENGELLİLER DERNEĞİ BAŞKANI MENDERES ÇETİNÖZLÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MUĞLA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ SEYFİ BOZÇELİK’İ ZİYARET ETTİ.
MUĞLA 17.08.2020, 09:36
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Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü ve yönetim kurulu üyeleri Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik’i ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, Muğla da gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi açılarak engellilere hizmet vermek üzere çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını, yaşamlarını kolaylaştırmak ve geleceğe güven duymalarını sağlamak konusunda ve dernek faaliyetlerinde destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.
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