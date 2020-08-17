Zihinsel Engelliler Derneği’nden Bozçelik’e ziyaret

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü ve yönetim kurulu üyeleri Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik’i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Muğla da gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi açılarak engellilere hizmet vermek üzere çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını, yaşamlarını kolaylaştırmak ve geleceğe güven duymalarını sağlamak konusunda ve dernek faaliyetlerinde destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.