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Zift tankerindeki patlama yürekleri ağızlara getirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yol tamiratında kullanılan zift tankeri büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonrası çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

MUĞLA 02.05.2021, 14:03
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Zift tankerindeki patlama yürekleri ağızlara getirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yol tamiratında kullanılan zift tankeri büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonrası çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Foça Mahallesi 1418 sokakta bulunan bir şantiyede öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Park halindeki zift tankerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelirken, tanker kısa sürede alevlere teslim oldu. Patlama sesini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığına bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri su ve köpükle tankerdeki yangını kısa sürede söndürdü. Patlama ve yangından dolayı kimse yaralanmazken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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