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Zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Zeytinyağı Kalite Ödülü’ MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda düzenlenen tören ile sahiplerine verildi.

MUĞLA 01.04.2022, 18:57
Zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Zeytinyağı Kalite Ödülü’ MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda düzenlenen tören ile sahiplerine verildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve üreticilerin katıldığı ödül töreninde bronz, gümüş, altın ve jüri özel ödülü olmak üzere çok sayıda zeytinyağı üreticisine plaket verildi.

Törende konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “100 bin hektar alanda 17 milyon zeytin ağacı, il genelinde 250 zeytin sıkma ünitesi, 150’yi aşan butik marka ve var-yok yıllarda 36 bin ile 40 bin ton arasında değişen zeytinyağı rekoltemiz, yok yıllarında 150 bin ton, var yıllarında 200 bin tonu aşan zeytin üretimimiz. Türkiye’de zeytinin varlığı artık 250 milyon ağaca dayandı. Her yıl bu ülkede zeytin ağacı dikenlerin sayısı yükseliyor. Önümüzdeki yıl zeytin hasat şenliğini uluslararası bir düzeyde yapacağız. Bugün burada 132 adet butik marka üreten yarışmacı katıldı. Hedefimiz 2023 yılında bu yarışmanın ulusal düzeyde bir zeytinyağı yarışması olması” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak AR-GE üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün zeytin kalite ödülünde yarışan ürünlerin kimyasal analizleri üniversitemiz bünyesinde bulunan Gıda analiz Laboratuvarında yapıldığını belirtmek istiyorum. Zeytindeki verimin arttırılması arazilerin daha etkin, daha çok verimli zeytinlerle donatılması gerekir. İklim değişikliği önümüzdeki en büyük problem. Üniversitedeki hocalarımız zeytinin genetik yapısına kadar, molekül yapısına kadar bir zeytini analiz edebiliyorlar” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Zeytin bolluk ve bereket ödemek. Muğla’mızın kadim kültürü. Ama son dönemlerde özellikle zeytin üzerinden yapılan muhalifliklere asla doğru bulmuyoruz. Bizim Muğla’yı seven, vatanını milletini ve zeytinini seven üreticilere ihtiyacımız var” dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın antik çağlardan günümüze kadar gelen kadim bir geçmişe sahip olduğunu belirterek “Zeytin ağacı çok yönlü ve yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir. Anadolu mutfak kültürünün temel bileşeni olan zeytinyağı sağlıklı beslenmenin yanı sıra, birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile zeytin yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini sağlayacak hasat ve zeytin zararlıları konusunda ve aynı zamanda zeytin fidanı dağıtımı konusunda ilimiz genelinde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle yangından etkilenen bölgelere Tarım Bakanlığımızın Çevre Bakanlığımızın destekleri ile yaklaşık 50 bin zeytin fidanı üreticilerimize ve bereketli topraklar ile buluşturduk” dedi.

Konuşmaların ardından zeytinyağı kalite ödül yarışmasına katılan üreticilerin tamamına katılım belgesi verilirken, bronz, gümüş ve altın madalyaları dağıtımı yapıldı. Törende Jüri özel ödülleri de dağıtımı yapıldı.

Dizi ve Sinema oyuncusu Mehtap Bayri’nin zeytinyağına Jüri özel ödülü

Jüri Özel ödülü alan ve Menteşe Yeşilyurt Mahallesinde çekimleri yapılan ‘Kalk Gidelim Dizisi’nin başrol oyuncularından Mehtap Bayri’nin yetiştirdiği zeytinyağı jüri özel ödülüne layık görüldü. 3 yıl önce Yeşilyurt Mahallesinden yayla evi satın aldıktan sonra Menteşe Ziraat Odası’na ‘Çiftçi’ kaydı yaptıran Mehtap Bayri, “Memecik zeytinin ününü tüm dünyaya duyuracağız demiştim. Zeytin için Muğla’yı bütün dünyaya duyuracağız” dedi.

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