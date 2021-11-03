Zeytinyağı işletmeleriyle toplantı

Zeytin hasadının başlaması ile Muğla tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla genelinde zeytinyağı işletmecilerinin sahipleri ve yöneticileri ile bir araya geldi.

İl Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada, “Muğla için önemli değer olan dünyaya kendini kanıtlayan zeytinyağında kaliteyi arttırmak ve devam ettirmek önemli. Bu konuda siz değerli işletme sahiplerine çok görev düşüyor. Zeytinin doğru şekilde ve en hızlı şekilde bekletilmeden sıkılması, doğru depolanması ve işletme şartlarının uygunluğu dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bazıları. Tam zeytin sıkım zamanı olan bu dönemde bizlerde rehberlik ve denetim amaçlı sahalarda olacağız. Bu eğitim ve istişare toplantısını oluşabilecek sorunların önüne geçmek, karşılaştığınız sorunları dinlemek için gerçekleştirdik. Bununda yerinde bir toplantı olduğunu görüyorum. Birlikte yol alacağımız bu süreci en iyi şekilde geçirmek elimizde” dedi.

Zeytin ve zeytinyağı konusunda yapılan projeleri aktaran Saylak, zeytinyağı yarışmasının bu yılda yapılacağına değinerek herkesi yarışmaya katılmaya davet etti. Ayrıca KKYDP 15. Etap başvuru süresinin başladığına değinerek tüm yatırımcıları davet etti. Özellikle küresel ısınmayla birlikte azalan su kaynaklarının tasarruflu kullanılması noktasında dikkati çeken İl Müdürü Barış Saylak, hızlı bir şekilde modern sulama sistemlerine geçilmesi gerektiğine ve sarnıç sistemi ile yağmur hasadı yapmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Eğitim ve rehberlik çalışmasını Gıda ve Yem Şube Müdürü Yıldırım Yurdusev yaptı. Toplantının sonunda işletme sahiplerini soruları ve görüş önerileri alındı.