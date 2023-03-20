Zeybeklerle Çanakkale Müzikaline yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı Çanakkale Zaferi’ni 75 kişilik ekip, 7 sahne ve Muğla yöresinin zeybeği ile yorumlayarak 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108.yılında vatandaşlarla buluşturdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Zeybeklerle Çanakkale gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve gösteri katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Dünya tarihini değiştirmiş, Atatürk’ün askeri dehası, Türk Milleti’nin cesareti ve fedakarlığı ile birçok filme, belgesele, tiyatro oyununa konu olmuş Çanakkale Destanı Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı tarafından yöresel zeybek eşliğinde seyirciye sunuldu. Zeybeklerle Çanakkale müzikali canlandırılan sahneleri, müzikleri, kurgu, koreografisi ile katılımcılardan tam not aldı.

Başkan Gürün; “Umutsuz olmaya hakkımız yok, umut sizsiniz, umut hepimiziz”

Zeybeklerle Çanakkale gösterisi öncesi vatandaşlara seslenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türk Milleti’nin Çanakkale’de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını ve doğusundan batısına tek yürek olarak büyük bir zafer kazandığını söyledi.

Başkan Gürün; “Çanakkale Zaferi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş serüvenin başlangıcıdır ve başında Mustafa Kemal Atatürk vardı. O Türk Milleti’ne güvendi. Atatürk önderliğinde tek yürek olarak birlik olan Türk Milleti dünya tarihini değiştiren Çanakkale Zaferi ile destan yazdı. Türk Milleti doğusundan batısına, farklılıklarıyla hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadı ve Atatürk’ün açtığı yolda birlik ve beraberlikle her türlü engeli aştı. Ne zaman Ata’mızın yolundan çıktıysak bu ülke rahat hiç etmedi. Deprem felaketinde Türk Milleti tek yürek olarak dayanışma duygusu ile en güzel cevabı verdi. İçinde bulunduğumuz durum ne kadar kötü, sıkıntılı olursa olsun hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkımız yok. Çünkü umut sizsiniz, umut hepimiziz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyeti’mizin ikinci yüzyılında geleceğe emin adımlarla ve Ata’mızın izinde hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.