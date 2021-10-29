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Zeybek sineması kapılarını açtı

Menteşe Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan, ilçenin tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan önemli bir yeri bulunan Tarihi Zeybek Sineması-Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ‘Menteşe’nin Milli Mücadele Yılları/Saklı Kalmış Bir Destan’ adlı tarihi bir oyunla perdelerini açtı.

MUĞLA 29.10.2021, 19:31
Zeybek sineması kapılarını açtı

Menteşe Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan, ilçenin tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan önemli bir yeri bulunan Tarihi Zeybek Sineması-Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ‘Menteşe’nin Milli Mücadele Yılları/Saklı Kalmış Bir Destan’ adlı tarihi bir oyunla perdelerini açtı.

“Burası Menteşe halkının”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Zeybek Sineması’ndaki yenileme çalışmalarının tamamlandığını, salonu engelli bireylerin de rahatça kullanabilmeleri için engelli girişinin bulunduğunu belirterek, “Zeybek Sineması, Şükrü Zeybek’e babası Ahmet Zeybek’ten kalan, Erol Ağabeyimiz sayesinde Muğla’da sinema salonu olarak devam eden tarihi bir salon. Pandemi döneminde zor bir dönemde geçti. Artık Menteşe Belediyesi Zeybek Sineması-Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Burasını yaşatıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu salon, Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi olarak devam edecek. Üstteki sinema salonu da Erol Ağabeyimizin tecrübesiyle yine kullanabileceğiz. Burası Menteşe Belediyesi’nin değil, Menteşe halkının. Projelerinizi, etkinliklerinizi artık bu salonda sizlerde yapabileceksiniz. Bugün bir başlangıçtı. Önümüzdeki günlerde hep birlikte güzel bir açılış yapacağız” dedi.

“Emeği geçenleri kutluyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tarihi Zeybek Sinemasında çocukluk dönemine gittiğini belirterek, “Burası Muğla’nın hafızasında çok önemli bir mekân. Kongreler, toplantılar yapıldı. Hatta bir gün Yıldız Kenter buraya geldiğinde bana, ‘Muğla’ya bir tiyatro salonu yapılması lazım’ demişti. Kültür Merkezi’nin yapılmasına vesile oldu. Yıldız Kenter ismini de salonumuzda yazılıdır. Ben Zeybek Ailesine, Erol Başkanımıza ve Bahattin Başkanımıza burayı, Muğla halkına, Menteşe halkına kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Tarihi Zeybek Sineması yenilenen yüzüyle perdelerini ilk kez ‘Menteşe’nin Milli Mücadele Yılları - Saklı Kalmış Bir Destan’ adlı tarihi bir oyunla açtı. Tarihte, yaşamış kişilere ve yaşanmış olaylara dayanan oyunda yer alan oyuncuların tamamı Menteşe Belediye Tiyatrosu kursiyerlerinden oluşuyor. Menteşe Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Celal Cem Dengiz’in yazdığı, Genel Yayın Yönetmeni Önder Çakır’ın sahneye koyduğu tarihi oyunda Zorbazade Ragıp Efendi’yi; Dayanç Işık, Hacı Süleyman Efendi’yi; Serkan Eğribozlu, İskender Alper’i; Melih Bulut, Jandarma Mülazımı İbrahim Bey’i; Yusuf Sayıntürk, Cemil Şerif Baydur’u; Çağlar Kadir Özhan, Mehmet Cemal Bey’i; Sadiye Saka, Efe karakterlerini; Özge Dinç Ekinci ve Gözen Sorkuç, Gazeteci Çocuğu; Berfe Gökalp, Kadın karakteri; Nilay Acuner ve Genç rolleri ise Bahar Altınsoy, İsmail Çetin ve Ceren Çalışkan canlandırdı.

Kurtuluş Savaşı öncesi İtalyan işgalindeki Muğla ile ilgili kamuoyunda yanlış bilinen tarihi gerçekleri ile sahneye taşıması bakından dikkat çeken oyun izleyicilerin duygulu anların yaşamasına neden oldu. Tek perde 2 seans sahnelenen oyun sonunda amatör oyuncuların sahnedeki performansı ise ayakta alkışlandı.

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