Zerdeçal’ın anavatanı Bodrum olacak

Baharatların kraliçesi olarak da bilinen Zerdeçal diğer adıyla ’Hint Safranı’ özellikle Bangladeş, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi Güney Asya ülkelerinde yetiştirilir ve dünyaya ihraç edilir. Türkiye’de yetiştirilmesi zor olan Zerdeçalı, Türkiye’nin köklü firması İmmunat tarafından ilçede bulunan ar-ge merkezinde yetiştirilmeye başlandı. Firmanın kurucusu Adnan Akar tarafından özenle yetiştirilen Zerdeçalın başlıca yetiştiği Bangladeş, Çin, Hindistan ve Pakistan ile yarışmaya başladı. Etken maddesi, kurkumin olan zerdeçal birçok hastalığa şifa olmasıyla da biliniyor. Uzmanlar bu bitkiyi antiaterojenik ve antikanserojenik olarak tanımlarken, halk ise zerdeçalın şifa kaynağı olduğu için sofralarında bulunduruluyor. Çorbalarda, pilavlarda ve her tür yemekte kullanılan zerdeçalın faydaları ise saymakla bitmiyor. Tropikal iklimde yetişen bu bitkiyi el emiği göz nuru yetiştirmeye başlayan Akar, binlerce kök zerdeçalı yurt içi ve yurt dışına pazarlamaya başladı. Bodrum’da bulunan fabrikasında dünyada ilk defa zerdeçal sıvı ekstartı üreterek bir ilke imza atan Akar aynı zamanda zeytin yaprağından üzüm çekirdeğine, kekikten çörek otuna kadar çok sayıda bitkinin özünü işliyor.

Zerdeçal’ın çok faydalı olduğunu dile getiren Adnan Akar “Yerli üretim zerdeçal ithal olanda 10 kat daha güçlü etken maddeye sahip bunun sebebi özel üretim ve özel kurutma yöntemleri. Bu sayede şifa değeri çok yüksek kaliteli ürün alabiliyoruz. Kakin yerli üretim ithal üründen de 10 kat daha maliyetli. Yaklaşık 12 aylık bir üretim süreci bulunan zerdeçal özel üretim sayesinde yurt dışından getirilen ürünün çayı ve benzeri tüketimi yapılamaz iken yerli ürün her türlü kullanıma uygun olarak kurutuyor. Yerli üründe bulunan faydalı bileşikler tıp ve tamamlayıcı ürünler sekmeninde ihtiyacı karşılayabiliyor” dedi.