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Zehirli engerek yılanı doğaya salındı

Muğla’nın Ortaca ilçesi Ekşiliyurt mahallesinde evin odasında itfaiye ekipleri tarafından yakalanan küçük zehirli engerek yılanı doğal ortama bırakıldı.

MUĞLA 15.06.2022, 22:57
Zehirli engerek yılanı doğaya salındı

Muğla’nın Ortaca ilçesi Ekşiliyurt mahallesinde evin odasında itfaiye ekipleri tarafından yakalanan küçük zehirli engerek yılanı doğal ortama bırakıldı.

Ekşiliyurt Mahallesi 7’inci sokakta evin karyolasının içinde yılan gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Belirtilen adrese Büyükşehir Ortaca İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan zehirli engerek yılanı koruma altında tekrar doğal ortama bırakıldı.

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