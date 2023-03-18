Zafer’in yıldönümünde yen binasına taşındılar

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle yeni hizmet binasına taşındı.

Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıldönümünde Vatan Sevgisi Projesini hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Valisi Orhan Tavlı “Şehitlik mertebesine yükselen ve gazilik onuruna erişen vatanımızın asil evlatlarına minnet ve şükran borçluyuz. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimize ve gazilerimize devletimizin gülen yüzünü, sıcak elini, şefkatini göstermek önceliğimizdir. Devletimiz her daim aziz şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin yanındadır” ifadelerini kullandı.

Vali Orhan Tavlı “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde yeni binasında hizmet vermeye başlayan Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen ve yönetim kurulu üyeleri binanın tahsisi, tadilatı, boyanması, tefrişatı ve özellikle yakın ilgisi için Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya teşekkür etti.