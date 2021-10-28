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"Yüreğim Yangın Yeri” isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği (MARFOD) tarafından açılan ‘Yüreğim Yangın Yeri’ isimli sergide büyük Marmaris yangını sırasında çekilen fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

MUĞLA 28.10.2021, 12:10
"Yüreğim Yangın Yeri” isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği (MARFOD) tarafından açılan ‘Yüreğim Yangın Yeri’ isimli sergide büyük Marmaris yangını sırasında çekilen fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği’nin (MARFOD) geleneksel olarak düzenlediği sezon açılışı sergisi Armutalan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan büyük Marmaris yangını sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan ‘Yüreğim Yangın Yeri’ isimli sergi, o günlerde yaşananları bir kez daha hatırlattı.

MARFOD’un 21 üyesinin çektiği 42 fotoğrafın beğeniye sunulduğu serginin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İYİ Parti GİK Üyesi Sevin Çağlayan, Muğla Orman İşletme Müdürü Yüksel Yanmadık, Marmaris İtfaiye Grup Amiri Muhammed Kahraman ve çok sayıda davetli katıldı.

Marmaris Belediyesi’nin katkı sunduğu serginin açılışında konuşan MARFOD Başkanı Koray Ürkmez, geçtiğimiz yaz ülkemizin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının yürekleri dağladığını belirterek, “Bütün kurumlar, gönüllüler bu yangını söndürebilmek için canla başla çalışmıştır. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz fotoğrafçılar da bu acıları unutturmamak adına sahadaydık” dedi.

13’üncü kez sergi açtıklarını ifade eden Ürkmez, “Ama bu yıl buruk sevinç yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte yanan yerlere tohum atılmasından, ağaçların tekrar yeşermesine kadar geçen dönemi de fotoğraflamaya devam edeceğiz. İlerleyen yıllarda Marmaris’in tekrar eski günlerine döneceğine eminiz. Yeşil Marmarisimizin tekrar yeşillenen güzel fotoğraflarıyla bir sergi açmak da en büyük temennimiz” şeklinde konuştu.

Eserleri tek tek inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Yaşadığımız yangının acısı hala yüreğimizde. O kara günlerin fotoğrafını çeken sanatçılarımız da tarihe not düşmek gibi önemli bir görevi yerine getirdi” diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise fotoğrafçıları tebrik ederek vatandaşları Armutalan Kültür Merkezi’ndeki sergiyi görmeye davet etti.

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