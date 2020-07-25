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Yunuslar Marmaris Körfezi’nde adeta gösteri yaptı
KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DOLAYISIYLA BU YIL DAHA SAKİN MARMARİS KÖRFEZİ’NE SEVİMLİ YUNUSLAR AKIN ETTİ. DENİZDE TATİL YAPAN KİŞİLERE YAKLAŞIP BİR YANDAN MAVİ SULARIN TADINI ÇIKARAN DİĞER YANDAN DA TATİLCİLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATAN MARMARİS KÖRFEZİNİN YENİ MİSAFİRLERİ OBJEKTİFLERE TAKILDI.
MUĞLA 25.07.2020, 16:29
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Korona virüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl daha sakin Marmaris Körfezi’ne sevimli yunuslar akın etti. Denizde tatil yapan kişilere yaklaşıp bir yandan mavi suların tadını çıkaran diğer yandan da tatilcilere unutulmaz anlar yaşatan Marmaris körfezinin yeni misafirleri objektiflere takıldı.
Dün akşam saatlerinde gün batımını denizde karşılamak isteyen bazı yerli turistler Marmaris Körfezi’nde deniz araçları ile dolaşmaya başladı. Bu sırada turistlerin yanına yaklaşan yunus balıkları deniz araçlarına ve tatilcilere hiç aldırış etmeden keyiflice yüzdü. Yunus balıkları ile aynı ortamı paylaşmaktan oldukça mutlu olan tatilciler bu unutulmaz anları cep telefonları ile kaydetti.
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