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Yunus balığı tekneye eşlik etti

Muğla’nın Ula İlçesi Gökova Körfezi Albay Koyu açıklarında Yunus balığı tekneye eşlik etti.

MUĞLA 07.06.2022, 13:13
Yunus balığı tekneye eşlik etti

Muğla’nın Ula İlçesi Gökova Körfezi Albay Koyu açıklarında Yunus balığı tekneye eşlik etti.

Denizde seyir halindeki teknenin önünde seyreden sevimli Yunus teknede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İlk defa bu kadar yakından Yunus balığı gördüğünü belirten vatandaşlara bir süre eşlik eden Yunus balığı daha sonra gözden kayboldu.

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