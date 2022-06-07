Muğla’nın Ula İlçesi Gökova Körfezi Albay Koyu açıklarında Yunus balığı tekneye eşlik etti.

Denizde seyir halindeki teknenin önünde seyreden sevimli Yunus teknede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İlk defa bu kadar yakından Yunus balığı gördüğünü belirten vatandaşlara bir süre eşlik eden Yunus balığı daha sonra gözden kayboldu.