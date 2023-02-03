Yunanlıların ölüme ittiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.