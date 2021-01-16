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Yunanlılar tarafından Türk karasularına itilen 5 göçmen kurtarıldı
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından adalara çıkan düzensiz göçmenlerin deniz salına bindirilerek Türk karasularına itme olayları devam ediyor.
MUĞLA 16.01.2021, 12:58
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Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından adalara çıkan düzensiz göçmenlerin deniz salına bindirilerek Türk karasularına itme olayları devam ediyor.Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Sahil Güvenlik tarafından bölgeye gönderilen ve Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 5 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
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