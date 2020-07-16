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Yunanlılar, botlarına el koyup, can salı ile ölüme terk etti
MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ YEŞİLOVA KÖRFEZİ AÇIKLARINDA YUNAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN BİNDİKLERİ BOTA EL KONULAN VE CAN SALINA BİNDİRİLEN 37 SIĞINMACI TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
MUĞLA 16.07.2020, 18:44
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Muğla’nın Marmaris ilçesi Yeşilova Körfezi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bindikleri bota el konulan ve can salına bindirilen 37 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bu gece saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Marmaris Yeşilova Körfezi açıklarında can Salı içinde bir grup sığınmacının bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, can Salı içinde 37 sığınmacı ile karşılaştı.
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlarına ve eşyalarına el konulan sığınmacılar Türk karasularına itilerek ölüme terk edildiği öğrenildi. 38 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
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