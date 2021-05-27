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Yunanlılar 8 düzensiz göçmeni ölüme terk etti

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 8 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 27.05.2021, 13:02
Yunanlılar 8 düzensiz göçmeni ölüme terk etti

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 8 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvelik botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itilen ve içinde 8 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bottakiler Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
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