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Yunanistan tarafından geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilerek geri itilen 8 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 26.04.2021, 22:17
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Yunanistan tarafından geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilerek geri itilen 8 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen ve açık denizde sürüklenen 8 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kurtarıldı.
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