Yunan unsurlarından Türk vatandaşına elektrikle işkence iddiası

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenlerin arasında baygın vaziyetteki bir kişi, Sahil Güvenlik botuna alınıp karaya çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve Türk olduğu ifade edilen şahıs yaşamını yitirirken, Yunan unsurlarının elektrikle işkence etmesi nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri Karaada açıklarında Yunanistan unsurlarınca can salına bindirilip Türk karasularına geri itilen göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Can salında 15 düzensiz göçmen ile baygın vaziyette bir şahsın olduğu görüldü. Bilincinin kapalı olduğu ifade edilen 25-30 yaşlarındaki kimliği belirsiz Türk vatandaşı bota alındı. Hızlı bir şekilde limana götürülen şahsa burada sağlık ekibi müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, 15 göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Öte yandan, Türk vatandaşına Yunan unsurlarınca elektrik verilerek işkence edildiği öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"22 Ekim 2022 tarihinde saat 04.09’da, Muğla ili Bodrum ilçesi Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, göçmenler arasında yer alan bilinci kapalı 1 şahsın vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiştir. 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilen şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bilgisi alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerden edinilen ilk bilgilerden; 20 Ekim 2022 tarihinde Yunanistan’a (İstanköy adası) geçtikleri, burada Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalandıkları, değerli eşyalarının alındığı, ellerinin kelepçelenerek darp edildikleri öğrenilmiştir. Göçmenler ifadelerinde; götürüldükleri ve kötü muameleye maruz bırakıldıkları yerde kendi gruplarından olmayan ve Türkçe konuşan bir şahsın daha bulunduğunu, bu şahsın vücuduna elektrik verilmek suretiyle işkence yapıldığını ve kendi grupları ile birlikte can salına bindirilerek Türk karasularına geri itildiklerini beyan etmişlerdir. Kimlik tespit çalışmaları neticesinde hayatını kaybeden şahsın ’aranıyor’ kaydı bulunan Türk şahıs olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahsın ölüm nedeninin tespiti maksadıyla otopsi çalışmaları devam etmektedir. Olay ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."