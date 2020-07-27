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Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme terk etti
YUNANİSTAN ADALARINA LASTİK BOT İLE GEÇMEYE ÇALIŞAN 6 SIĞINMACI, YUNAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE ÖLÜME TERK EDİLİNCE TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI.
MUĞLA 27.07.2020, 21:38
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Bodrum açıklarında lastik bot içinde denizde sürüklenen 6 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi alındı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içinde 6 sığınmacı tespit edildi.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri 6 sığınmacıyı Sahil Güvenlik botuna aldı. Ateşleri ölçülen sığınmacılar karaya çıkarılarak işlemleri yapıldı.
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