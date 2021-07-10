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Yunan karasularına sürüklenen tekne kurtarıldı

Datça ilçesinde içinde üç kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 10.07.2021, 20:08
Yunan karasularına sürüklenen tekne kurtarıldı
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Datça ilçesinde içinde üç kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Edinilen biliye göre, Datça Knidos Antik Kenti Deveboynu açıklarında içinde üç kişinin bulunduğu tekne makine arızası yaptı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan tekne tarafından yapılan yardım çağrısı sonrasıKıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu bölgeye ulaştı.

KIYEM-6 hızlı tahlisiye (Can kurtarma) botuna yedeklenen tekne Palamutbükü Balıkçı Barınağı’na çekildi.
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