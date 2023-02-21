Yunan Adaları’nda yardım seferberliği

Ülkemizin Güneydoğusunda peş peşe yaşanan büyük afetler sonrası ülkede ve tüm dünyada yardım seferberliği başlarken komşu adalarda toplanan yardım malzemeleri, Bodrum üzerinden deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediyor.

Yunanistan’ın Kos ve Leros Adalarında deprem mağdurları için toplanan yardım malzemeleri akşam saatlerinde Bodrum’a getirildi. Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu tarafından Cruise Port’ta karşılanan Yunan heyetinin yanında getirdiği 39 palet ve 270 büyük poşet yardım malzemesi, yetkililer tarafından teslim alındı.

Kos Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Stamatia Kantarzi, iş insanı Sami Payzanoğlu, Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Malatya’ya gidiş hazırlığı yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

Leros Belediye Başkanı Michael Kolias’ın bizzat kendisinin Bodrum’a gelmek istediğini ancak yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirten yardımsever iş insanı Sami Payzanoğlu, “Leros Belediye Başkanı Michael Kolias, Türk Ulusu’na başsağlığı ve geçmiş olsun mesajını iletmemi istedi. Ben doğduğum büyüdüğüm ada kentinde böyle bir seferberlik, böyle bir dayanışma görmedim. Herkes yardım yapabilmek için canla başla çalışıyor. Şimdi ikinci sırada ilaç ve gıda yardımı için kampanya başlatıyoruz” dedi.

Gösterilen yüce gönüllülük için Yunan halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Aras, “Büyük bir coğrafyada, büyük bir nüfus bu depremlerden etkilendi. Bizler, ilk günden itibaren var gücümüzle bölgeye, bölge halkına destek olabilmek için çalışıyoruz. Böyle günlerde siz komşularımızı yanımızda görmek bizler için gurur verici. Bu dostluk ve dayanışmanın sürmesi iki ülke adına da çok değerli. İki komşu belediyeye de bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Yardım malzemelerinin bizzat yerine ulaşması için çalışacağım, bu konuda içiniz rahat olsun” diye konuştu.

Heyet, Rodos Belediyesi’nin de topladığı yardım malzemelerini de en kısa süre içinde Kos üzerinden Bodrum’a ulaştırılacağını ifade etti.