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Yörükler şehir turunda bir araya geldi

Muğla’da hafta sonu düzenlenecek olan Yörük Türkmen şenliği öncesinde yörükler şehir turu gerçekleştirdi.

MUĞLA 18.08.2022, 13:35
Yörükler şehir turunda bir araya geldi

Muğla’da hafta sonu düzenlenecek olan Yörük Türkmen şenliği öncesinde yörükler şehir turu gerçekleştirdi.

Muğla Yörük Obaları Derneği’nden başlayan yürüyüş Menteşe ilçe sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Davul zurna eşliğinde yürüyen Yörükler pazar yeri içerisinde Muğla Zeybeği oynadı. Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, “Gelenek ve göreneklerimizi her zaman sürdürmeye devam ediyoruz. Hafta sonu düzenlenecek olan etkinliğimize tüm halkımız davetlidir” diye konuşurken, yürüyüş Yörük Obaları Derneği bahçesinde son buldu.

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