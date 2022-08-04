Yörükler 20-21 Ağustosta Muğla’da bir araya gelecek

Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından 13’üncü Uluslararası Yörük Türkmen Festivali 20-21 Ağustos tarihinde Muğla Menteşe’de düzenlenecek.

Etkinlikte 20 Ağustos tarihinde Yörük Göçü, Türk Dünyası Paneli, Yörük Düğünü ve Yörük ateşi ile etkinliğe başlayacak olan Muğla Yörük Obaları etkinlik 21 Ağustos tarihinde Yerel ve Ulusal sanatçılar, Ağalık seçimi, Zeybek ve Kaşık Oyunu Gösterileri, El sanatları, Kına yakma, Çocuk Oyun parkurları ve Türk dünyası Gösterileri ile son bulacak.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan Açıklamasında şunları dile getirdi; "Muğla Yörük Obaları Derneği olarak uluslararası boyutlara taşıdığımız 13. Yörük Türkmen toyunu bu yıl 20-21 Ağustos tarihlerinde Menteşe ilçesi Düzeyin yaylasında yapacağız etkinliğe Türkiye’nin 55 ilinden. Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbeycan, Irak Türkmen cephesi, Suriye Türkmen Cephesi ve balkanlardan katılım olacaktır. Ayrıca bu yıl turlar etkinliğimize katılacaktır. Yörük Türkmen Kültürüne sahip çıkmak isteyen herkesi toyumuza davet ediyorum” dedi.