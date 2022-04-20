Yönetici Geliştirme programı eğitimleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından okul müdürlerinin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik hazırlanan toplam 120 saatlik ‘Yönetici Geliştirme Programı’ (YÖGEP) seminerleri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Fethiye ve Milas’ta başladı.

Muğla genelindeki 533 okul ve kurum yöneticisine yönelik verilecek olan 120 saatlik YÖGEP eğitimlerinin açılış töreni, Fethiye Şefika Pekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay açılışta yaptığı konuşmada, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da sürekli bir değişim, dönüşüm ve gelişmenin yaşandığını ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi adına eğitim liderlerinin iletişim ve yönetim becerilerine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen YÖGEP seminerlerinin eğitim liderlerinin bilgi ve becerilerini artırmasında son derece önem arz ettiğine değindi.

Öğretmen güçlü olursa toplumun da güçlü olacağına dikkat çeken İl Müdürü Emre Çay, “Öğretmenlik Mesleki Kanunu ve Bakanlık politikaları doğrultusunda öğretmenin güçlendirilmesi adına geliştirilen uygulama stratejilerinden biri de YÖGEP. Öğretmenin güçlendirilmesi, Yönetici Geliştirme Programı’nın amaçları arasında ilk sırada yer alıyor. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin güçlendirilmesi, mesleki gelişimlerine olanak sağlarken toplumsal statülerinin yükselmesine, öğrenci motivasyonu ve başarı artışına da katkı sağlayacaktır” diyerek deneyim ve paylaşımlarda bulundu.

Milas’ta başlayan YÖGEP seminerlerinin açılışında ise İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Kuşçu yer aldı. Toplam 9 ilçede verilecek olan eğitimlere 13 ilçedeki 533 okul ve kurum yöneticisi katılacak. Eğitimleri ise Erzurum’da YÖGEP eğitimlerine katılan şube müdürlerinin yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden 20’ye akademisyenle birlikte mali işler ve finans uzmanları verecek. Eğitimler 31 Temmuza kadar devam edecek.