Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
97848
ALTIN
377.105
DOLAR
6.9424
STERLİN
8.6674
EURO
7.5510

Yolları bozanlara 5 milyon ceza

KORONA VİRÜSÜ (KOVİD-19) SALGIN GÜNLERİNDE EVLERİNE ÇEKİLEN BODRUMLULARIN YARIMADA GENELİNDE TEPKİLERİNE NEDEN OLAN İNŞAAT FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ŞİKAYETLERE BELEDİYE EL KOYDU

Yolları bozanlara 5 milyon ceza

KORONA VİRÜSÜ (KOVİD-19) SALGIN GÜNLERİNDE EVLERİNE ÇEKİLEN BODRUMLULARIN YARIMADA GENELİNDE TEPKİLERİNE NEDEN OLAN İNŞAAT FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ŞİKAYETLERE BELEDİYE EL KOYDU

17 Nisan 2020 Cuma 16:57
5 Okunma
Yolları bozanlara 5 milyon ceza

Korona virüsü (Kovid-19) salgın günlerinde evlerine çekilen Bodrumluların Yarımada genelinde tepkilerine neden olan inşaat faaliyetleri ile ilgili şikayetlere belediye el koydu. Bodrum Belediyesi yolları bozan ağır tonajlı kamyonların sahibi şirketlere yaklaşık 5 Milyon Lira para cezası kesti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz ile birlikte, Turgutreis’te Bodrum Belediyesi’nin sorumluluk sahasında bulunan ve özellikle ağır tonajlı araçlar, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerin geçişleri sırasında zarar gören yollarda incelemelerde bulundu. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından, hafriyat kamyonlarının geçişleri sebebiyle kamuya ait yollarda, Turgutreis, Karabağ, Bahçelievler ve Peksimet mahallelerinde, 15 bin 770 metrekaresi asfalt kaplama, 2 bin 370 metrekaresi parke kaplama olmak üzere toplamda 18 bin 140 metrekare alanda bozulmaların olduğu tespit edildi. Çevrede yaşayan vatandaşların şikayetleri üzerine bölgeye giden Başkan Aras, kurallara uymayan ve kamuya ait yollara zarar verildiği gerekçesiyle firmalara cezai işlemlerin uygulandığını ve toplamda 4 milyon 782 bin 260 Türk Lirası para cezası kesildiğini belirtti.

Jandarma ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Ahmet Aras, vatandaşların bu günlerde mağdur olmaması açısından, zarar gören yolların bir an evvel düzeltilmesi talimatını verdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği incelemelerde vatandaşların şikayet ve taleplerini dinleyerek notlar aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 90 azaldı
Muğla’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 90 azaldı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim