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Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
MENTEŞE'DE 4 KİŞİLİK AİLE YOLA FIRLAYAN DOMUZA ÇARPTI
MUĞLA 25.09.2020, 10:37
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada yola çıkan domuza otomobil çarparken, araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Olay, Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Gece 12.45 civarında meydana gelen kazada Yatağan’a gitmek için yola çıkan H.U yönetimindeki 06 EA 4708 plakalı araç, yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan domuza çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişilik aileden şans eseri yaralanan olmazken, arabanın çarptığı domuz ise öldü. Kazanın112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve belediye temizlik işleri müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından tutanak tutulurken, belediye temizlik ekipleri ise domuzu kaza yerinden kaldırdı.
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