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Ali Koç: "UEFA’ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA’nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; ’UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin’. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha
Ali Koç: "Bu kupa bizimdir, zaten bizimdi ve bizimle de kalacak. Artık bunları geçelim. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim."
Yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi
Aydın girişi Yatağan yol kontrol noktasında Merkez Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince araçlarda kontrol yapıldı.
MUĞLA 27.12.2021, 15:19
Aydın girişi Yatağan yol kontrol noktasında Merkez Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince araçlarda kontrol yapıldı.
Kontrollerde, uyuşturucu madde arama köpeği Kaptan ile yapılan aramalarda S.M. isimli şahsın üzerinde 35 gram skunk, 25 gram plaka esrar maddesi, Ş.Y. isimli şahsın üzerinde 7 gram skunk, A.B. isimli şahıs üzerinde ise 10 gram skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.