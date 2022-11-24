Yol kontrolünde sentetik hap ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, S.K. isimli şahsın il dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi Marmaris İlçesine getirerek piyasaya süreceği bilgisi aldı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çetibeli yol kontrol noktasında 32 plakalı yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yolcu olarak bulunan S.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 adet tabanca fişeği ve oturduğu koltuğun arkasında bulunan koltukta ağzı açık poşet içerisinde 2 kurusıkıdan çevirme tabanca ile 210 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.